Addio a Giuseppe Iapicca, storico barman del Risorgimento

Era conosciuto da tanti giovani in città. Se n'è andato a soli 35 anni, Giuseppe Iappicca, storico barman del lido Risorgimento a Torre Annunziata. Il giovane è morto ieri a seguito di una grave malattia che l'ha divorato negli ultimi mesi. La notizia ha fatto immediatamente il giro degli account social di tanti cittadini torresi e non. Centinaia di commenti sono apparsi sulla sua bacheca e in varie pagine e gruppi che raccontano la città.

I funerali

Giuseppe era diventato un volto noto in città grazie al suo lavoro che lo metteva in contatto con centinaia di persone al giorno. Molto amato da tutti per i suoi modi sempre gentili e il sorriso fisso sul volto mentre lavorava. Manifestazioni di cordoglio sono arrivate alla famiglia da numerosi operatori del settore. I funerali di Giuseppe si stanno svolgendo in questi minuti nel Santuario dello Spirito Santo a Torre Annunziata.