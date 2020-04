Morto per Coronavirus il vigile poeta: aveva collaborato anche con Mario Merola

La Radiazza dedica a Giuseppe Esposito, agente della polizia municipale scomparso nei giorni scorsi (il 4 aprile) per Coronavirus, la puntata del 6 aprile. Il conduttore del programma radiofonico, Gianni Simioli, ha ricordato anche la passione del luogotenente della polizia municipale per la poesia (vantava anche collaborazioni con l'indimenticato re della sceneggiata Mario Merola: "Oggi 6 aprile 2020 a #laradiazza #radiomarte ricordiamo Giuseppe Esposito morto per Coronavirus dopo averlo contratto in un ospedale di Bergamo dove era andato per sottoporsi a una banale operazione al ginocchio. Che storia assurda, vero? Giuseppe era conosciuto anche come il "vigile poeta" perchè era e si sentiva anche un'artista (aveva collaborato anche con Mario Merola). Per questo motivo e sapendo di farlo molto felice abbiamo chiesto a Davide Scafa di recitare una sua poesia".

