Tragedia sul lavoro a Sant'Antimo, morto Giuseppe Dell'Omo: aveva 54 anni

Si chiamava Giuseppe Dell'Omo e aveva 54 anni. È lui la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Sant'Antimo. L'uomo stava lavorando sul tetto di una ex distilleria in via Marconi, quando questo è crollato. Dell'Omo – conosciuto anche come "Peppe 'o niro" – Si trovava lì con un collega di lavoro, rimasto gravemente ferito.

I soccorsi del 118, giunti rapidamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto che constatare il decesso del 54enne e trasportare il ferito grave al pronto soccorso del San Giuliano. La strada è stata chiusa da polizia municipale e vigili del fuoco per consentire alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi necessari.

Quella di Dell'Omo è la seconda morte bianca nel giro di 24 ore. Soltanto ieri a Casoria un operaio di 60 anni aveva perso la vita schiacciato dal crollo di un muro.

"Ennesimo incidente mortale sul lavoro – è il commento della Cgil – Una serie che deve finire. Prevenzione e maggiori controlli si impongono. Vicinanza e solidarietà alla famiglia".