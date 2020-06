Marano in lutto: muore Giulio, "il benzinaio dal sorriso d'oro"

La comunità di Marano piange in queste ore la morte di Giulio Salomone. L'uomo gestiva una stazione di servizio sul corso principale: era noto come il benzinaio gentile, sempre sorridente, grande tifoso del Napoli. Da qualche giorno la sua verve si era affievolita, anche sui social, poi è stato lo stesso Giulio a spiegare ad amici e conoscenti che "viveva un brutto periodo" per un male che lo affliggeva. Oggi la tragica notizia si è diffusa rapidamente, anche sui social network dove sono molti i messaggi di cordoglio.

"Non ci posso ancora credere. Mi sembra un incubo pensare che in pochi giorni sei volato al cielo, nipote mio", scrive la zia. "Tu sei stato il primo nipote a nascere della nostra famiglia ma una cosa è certa che il signore ha voluto tenere un altro angelo per sé. Eri una persona così buona e eccezionale. Mi hai chiesto di pregare per te ma ora sono io che ti chiedo di pregare per noi. Soprattutto per la tua mamma e per i tuoi fratelli. Dagli tu la forza per superare questo brutto dolore. Che il signore ti possa tenere tra le sue braccia insieme al tuo papà. Amore di zia sarai sempre nel mio cuore".