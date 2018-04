Lutto a Meta di Sorrento, si è spento il noto pediatra

Meta di Sorrento piange la scomparsa del dottor Giulio Lucenteforte, noto pediatra molto conosciuto e apprezzato in tutta la penisola sorrentina.

I funerali del medico, che lascia moglie e figli, si sono tenuti il 4 aprile, alle ore 10, presso la Basilica di Santa Maria del Lauro.

"Un appello a tutti quelli che hanno amato il dott Giulio Lucenteforte. Lui, persona discreta ha dato tanto a tanti bambini e in maniera discreta ha aiutato l'Associazione Gioia di Vivere che si occupa dei bambini malati di tumore. Chi pensa di voler fare un qualcosa per ringraziare per ciò che ha ricevuto da lui può fare un offerta a questa associazione alla quale lui teneva. Spero che sarete in tanti, tante piccole gocce saranno in grado di diventare un mare di amore", è l'appello di Giuseppe Buonocore.