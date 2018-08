Tragedia in famiglia a Giugliano, 52enne muore dopo un litigio

Una lite familiare è sfociata in tragedia, questa notte a Giugliano. Nel centro storico della città, alle 4 circa, come riportato da Internapoli, marito e moglie hanno litigato. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe intervenuto il fratello della donna, morto poi per cause ancora da accertare. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. Per l'uomo, 52 anni, sarebbero stati inutili i soccorsi. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica, e stanno interrogando il cognato dell'uomo, che poco prima della tragedia stava litigando con la consorte.