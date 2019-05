Lutto nel mondo dei sindacati: è morto Giovanni D'Ambrosio

Lutto nel mondo della Cisl è morto Giovanni D'Ambrosio, segretario generale della Filca Cisl Campania.

Era entrato in Filca nel 1984. Ha poi ricoperto cariche dirigenziali come segretario degli edili di Napoli e poi quello regionale. "Giovanni - si legge in una nota del sindacato Cisl- è stato un esempio per tutti noi di appartenenza e senso di responsabilità verso la Cisl dove con passione, lealtà, competenza ed umiltà ha svolto la sua instancabile attività di tutela sindacale. Una persona perbene e un ottimo sindacalista. Un punto di riferimento per il mondo sindacale e del lavoro e non solo".