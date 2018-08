Addio a Giovanni Barone, ex primario e consigliere comunale a Sant'Anastasia

Un'intera città in lutto, oggi. Sant'Anastasia piange la morte di Giovanni Barone, 79 anni, personalità di spicco sia della politica e della sanità locale.

Barone, chirurgo, era stato primario dell'ospedale Apicella. Uomo di sinistra e fin da giovanissimo appassionato di politica, si era candidato alla carica da sindaco nel 2010 ed era stato consigliere comunale.

Era andato in pensione da poco tempo. Soltanto pochi mesi fa aveva lanciato l'idea di creare un ambulatorio gratuito per indigenti, in cui il personale fosse composto da medici ed infermieri in pensione.