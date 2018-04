Tragedia a Sant'Antimo: muore nel giorno del suo compleanno

Sant'Antimo è sotto choc per il dramma avvenuto oggi in via Cimabue, dove un uomo di 53 anni è morto nel giorno del suo compleanno.

Inutili i soccorsi prontamente giunti sul posto, non c'è stato nulla da fare. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto: secondo le prime ricostruzioni era caduto dal balcone di un appartamento, ma le circostanze sono state smentite dai familiari.

Il 53enne era molto conosciuto in città. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire esattamente i fatti. A riportare la notizia è il Mattino.