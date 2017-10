Lutto per Maurizio De Giovanni: si è spento l'amico e fan dello scrittore

Gigi Guidotti si è spento domenica, dopo aver combattuto contro un terribile male. "Un buco nel cuore. Un immenso, incolmabile buco nel cuore": così ha scritto su Facebook lo scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni per la perdita del suo grande amico, del suo più grande fan.

Guidotti era molto presente agli appuntamenti dei fan dello scrittore, e tra loro molto popolare. Lo stesso post di De Giovanni è stato particolarmente letto e commentato. "Ad una presentazione – racconta una fan – il Napoli giocava, ti (riferito allo scrittore, ndR) fece un segno per dirti che la squadra avversaria aveva segnato, e tu, dal palco, gli lanciasti un'occhiata rassegnata". Racconti su Guidotti, il ricordo condiviso di "una persona gentile e disponibile, un galantuomo".

"Se il fan club è nato e cresciuto, se sono stati creati contatti e legami tra i fans e coi fans è stato grazie a lui – aggiunge un'altra utente su Facebook – Lo conoscevo solo virtualmente e quando scrivevo le sue erano sempre risposte sobrie e gentili. Mi dispiace perché è come se un piccolo pezzetto di tutti noi fosse andato via. Perché custodiva tutte le nostre domande, le ansie per le uscite, per le presentazioni in giro. Oggi se in tanti siamo in contatto e con molti è nata un'amicizia, è anche grazie a lui".

L’appuntamento di domani al Teatro Acacia, in cui verrà presentato "Le Stagioni del Commissario Ricciardi. Il senso del dolore", si terrà in suo onore.