Lutto nei Quartieri Spagnoli, è morto Giggino 'O Sghizzo

"Oggi ci ha lasciati Luigi Miano, uno dei più grandi artigiani pellettieri dei Quartieri Spagnoli, genio e sregolatezza, per lui il mestiere della pelletteria non aveva segreti. Sii stato 'o meglio mastro ca me puteva capita', sii stato chillo ca m'a mparato a fatica'. Mo staje viaggianno, staje vulanno, Ma dinte 'e mmane meje ce staje tu, M' 'e dimmaste a scola toja. Quanta vote me sapute capi'! Tanta vote nun me fatte fuji', È mmo ca te si ghiute a durmi', Lasceme a forza e pe nun suffri'. Oggi t'aggio purtato mbraccio, 'e dimano' o faccio ancora, Comm è stato bello e senti', Tutto 'o peso d' 'o mestiere". E' il saluto per Giggino 'O Sghizzo, tributato dalla pagina Facebook Miniera.