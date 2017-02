Addio Gianluca: il 25enne giocatore del Futsal Terzigno ucciso da un male incurabile

È lutto nella sua città natale, Terzigno. Il 25enne Gianluca Liguori è scomparso dopo una lunga lotta contro un male incurabile. A riportare la tragica notizia è Il Fatto Vesuviano.

Il giovane giocava nel Futsal Terzigno, la locale squadra di calcio a 5. I tifosi del club, in occasione del match di ieri, gli hanno reso un commosso omaggio. "Hai lottato come un leone, Terzigno ti rende onore”: è quanto recitava lo striscione esposto in suo onore.