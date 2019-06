Giovane papà muore a soli 32 anni: stroncato da una terribile malattia

Si è spento dopo una dura battaglia contro una grave malattia, che non gli ha lasciato scampo, Francesco Sangiovanni, 32enne commercialista nato a Castellammare di Stabia, ma residente a Poggiomarino. La moglie aveva avviato una raccolta fondi (raggiungendo 50mila euro) per sostenere il marito e donargli la speranza di una possibile terapia da seguire all'estero per tentare di curare un rarissimo tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde. Gianfranco era anche un giovane papà, lascia un figlio molto piccolo.

Tanti i messaggi sui social per ricordare lo sfortunato commercialista. "La malattia ha distrutto te, ma non il tuo sorriso". "Non ho parole! Non ho speranze! Gianfranco non c'è più, la realtà è questa.. Ho pregato tanto, ma tanto.. Spero che ora la Madonna di Pompei possa prendersi cura dei tuoi bimbi che non meritavano assolutamente tutto questo.. riposa in pace Gianfrà, mancherai a tutti. Ti abbraccio forte". Sono solo alcuni dei post Facebook per il povero Francesco.