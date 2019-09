Tragedia in Brasile, napoletano muore cadendo nel pozzo dell'ascensore

Un napoletano ha perso la vita in circostanze poco chiare nella città di Fortaleza, in Brasile. Secondo quanto riportato da diverse fonti locali, il 43enne è morto cadendo nel pozzo dell'ascensore nell'edificio in cui viveva con la moglie e i figli.

La vittima si chiamava Giacomo Ajraldi ed era originario di Chiaia. In Brasile era direttore di un albergo, lavoro che aveva fatto anche a Napoli ed in diverse altre città italiane prima del trasferimento in Sudamerica.

Sul suo caso indaga la polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, i residenti avrebbero sentito l'uomo litigare con la moglie, questa andar via e poi il tonfo generato dalla caduta, quindi chiamato le forze dell'ordine.