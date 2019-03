Gennaro Rega si spegne giovanissimo, lutto a Brusciano

Non ce l'ha fatta Gennaro Rega, un 21enne di Brusciano colto da un malore circa un mese fa. L'intera comunità cittadina è in lutto per la morte prematura del ragazzo.

Ha lottato per circa un mese al Monaldi, dov'era ricoverato dalla fine di febbraio. Tantissimi, sui social, hanno lasciato i loro messaggi di cordoglio alla famiglia.

L'aspirazione di Gennaro diventare un fantino professionista.