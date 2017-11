La morte dello chef Gennaro Manuzza: travolto da un'auto pirata

Il dramma di Gennaro Manuzza, lo chef morto per le conseguenze riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 24 ottobre, ha colpito profondamente la città. Manuzza, apprezzato chef dell’Hotel Vesuvio e dell’Hotel Santa Lucia, era conosciutissimo non soltanto a Napoli.

Una morte terribile la sua, in un episodio che potrebbe concretamente configurarsi come delitto stradale. Tutto è avvenuto lo scorso 24 ottobre, intorno alle 23. Il 57enne, finito di lavorare, stava facendo ritorno a casa – a Ponticelli – in sella al suo scooter. Imboccata via Marina, Manuzza entrò nella nuova rotonda all’altezza della cosiddetta Stella polare. La strada di sempre, ma che nascondeva un'insidia poi rivelatasi fatale. Un'auto ha centrato il suo mezzo, scaraventando l'uomo al suolo. Non è si fermata, riporta il Mattino, il conducente è scappato via. Avrebbe potuto forse salcargli la vita, ma ha preferito fare finta di nulla.

Lo chef è rimasto a terra agonizzante forse addirittura per ore. Incredibile come in una strada tanto trafficata nessuno si sia accorto dei segni dell'incidente e abbia notato il corpo esanime di Manuzza. Poi finalmente qualcuno ha chiamato la polizia municipale. I soccorsi sono intervenuti portandolo in ospedale. Da lì i 9 giorni di agonia, fino a l'altro ieri, quando è sopraggiunta la morte celebrale. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi.

Il ricordo di chi lo conosceva

"Ci conoscevamo credo da 25 anni circa - scrive Luciano D'Ambrosio, suo amico - Gennaro è stato uno dei cuochi più in gamba e fantasiosi che io abbia mai conosciuto.... me lo ricordo ancora alle prime armi....Gennaro sei forte".