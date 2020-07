Addio al maestro Gennaro Garofalo, innovatore del Cammeo

Un maestro. Gennaro Garofalo, 80 anni, non c'è più. È morto ieri, con la città di Torre del Greco che gli ha oggi tributato l'ultimo saluto.

Artista di primo piano, si è dedicato al Cammeo anche innovando e sperimentando in fatto di tecniche di incisione: nel 1969 introdusse uno stile moderno con donne double face e drappeggi e morbidi, lontane dagli stereotipi dell'iconografia classica.

Era nato il "Cammeo Garofalo". Amatissimo e apprezzatissimo anche all'estero – come ad esempio in Giappone – ha portato Torre del Greco e il corallo in giro per il mondo.