Napoli perde il suo ultimo eroe: si è spento il partigiano Gennaro Di Paola

È in lutto Napoli: in una nota l'Anpi ha comunicato che si è spento all'età di 98 anni Gennaro Di Paola, partigiano della Quattro Giornate di Napoli.

Soltanto lo scorso 25 aprile le sue parole avevano profondamente colpito il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico: "Caro Presidente Fico, noi non chiediamo nulla, è il nostro stile. Ma la invitiamo a difendere sempre il valore della Resistenza, e a parlarne di più nelle scuole, a divulgarne lo spirito, e la ringraziamo per quello che potrà fare: questi valori non possono essere minacciati".

Era giovanissimo Gennaro Di Paola quando partecipò alla Resistenza partenopea, combattendo per le strade cittadine per la liberazione dai nazifascisti. I suoi finerali saranno alla presenza del Gonfalone della città di Napoli, della quale è eroe.

Il messaggio di cordoglio del sindaco de Magistris

Così il sindaco di Napoli una volta appresa la triste notizia: "È morto Gennaro Di Paola, partigiano, protagonista delle Quattro Giornate di Napoli del settembre del 1943. Gennaro, insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, contribuì a liberare Napoli dall’occupazione nazifascista. Ogni anno ci incontravamo in piazza per le commemorazioni ufficiali e cantavamo bella ciao. Un anziano fiero e dolcissimo, un partigiano vero. Ciao Gennaro, mi sei stato tanto caro".