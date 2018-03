Addio a Gennaro De Lella, “maestro di vela e di vita”

La notizia scuote l'intero movimento velistico partenopeo. Si è spento Gennaro De Lella, maestro di vela e storico marinaio del Circolo del Remo e della Vela Italia.

Un uomo definito dalle tantissime persone che lo hanno conosciuto un vero e proprio maestro di vita, allegro, affettuoso, leale, ma anche severo al momento del bisogno. E sotto l'ala del quale sono nati e cresciuti tantissimi campioni che hanno fatto la storia della scuderia rossoblù.

Era da un anno che Gennarino, così veniva chiamato, non godeva di buona salute. In segno di lutto, il Circolo Italia ha sospeso tutte le attività, e gli affiliati sono stati invitati ad osservare un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive in programma nel wekend.

Le esequie si sono tenute a Fuorigrotta, nella chiesa dell'immacolata, alle 16.