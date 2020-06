Lutto nel comune di Napoli, muore ufficiale sanitario: era medaglia d'oro al merito della sanità pubblica

E' morto ieri Gaetano Ortolani, 83enne ufficiale sanitario del Comune di Napoli. Era stato anche insignito della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1961, conseguì l'abilitazione l'anno successivo specializzandosi in igiene generale e malattie del tubo digerente, sangue e ricambio. Il professionista, molto stimato da tutti, svolgeva da quando era in pensione il ruolo di ufficiale sanitario del Comune. Aveva due figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Funerali oggi nella chiesa di piazza San Pasquale a Chiaia alle ore 17.