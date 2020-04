Agguato in via Terracina, morto Gaetano Mercurio

Il 43enne Gaetano Mercurio, il pregiudicato ferito lo scorso 6 marzo in un agguato avvenuto in via Terracina a Fuorigrotta, è morto dopo aver trascorso 36 giorni in terapia intensiva.

Il decesso è avvenuto lo scorso sabato, alla vigilia di Pasqua.

Mercurio era stato colpito da tre proiettili calibro 7,65 esplosi da un'auto in corsa in piena mattinata. Era insieme a sua madre al momento del raid. I colpi lo avevano ferito a gambe e torace, ledendo organi vitali.

Secondo gli inquirenti la vittima era vicino al clan Troncone, attualmente in conflitto con i Vitale per il controllo del rione Lauro.

Proseguono le indagini per risalire agli autori dell'agguato.