Morto per sospetta meningite: addio al 38enne Giovanni De Rosa

C'è un nuovo caso di morte per sospetta meningite a Napoli. Gaetano De Rosa, 38enne di San Giovanni a Teduccio, si è spento in ambulanza mentre era diretto d'urgenza al pronto soccorso del Loreto Mare.

La tragedia, riportata dal Roma, si è consumata intorno alle 7 di ieri mattina. Il giorno prima De Rosa era andato a Villa Betania con febbre alta e problemi respiratori, ma dopo alcune ore di osservazione era stato dimesso.

Il magistrato ha disposto, come da prassi, il sequestro delle cartelle cliniche, sia di Villa Betania che del Loreto Mare, nonché disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte.

Si tratta, nel caso la meningite venisse confermata, del sesto morto dall’inizio dell’anno tra Napoli e provincia. Il secondo caso in pochi giorni, dopo la morte del 16enne di Marano avvenuta al Cardarelli.