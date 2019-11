Morte Fred Bongusto, Peppino di Capri: "Ti ricorderemo per sempre"

"Anche il mio amico Fred se n’è andato in punta di piedi... Oltre alla sincera amicizia, ci legava l’amore per il nostro lavoro, ci uniscono tanti momenti dei tempi in cui inseguivamo il successo in quel mondo sempre in evoluzione, difendendo lo stile “night” che man mano si affievoliva. Ciao Fred, ci hai lasciato dei successi che continueremo a cantare e a ricordarti per sempre! Il tuo caro amico Peppino", è il post pubblicato sulle proprie pagine social da Peppino di Capri, con allegata la foto di un tour del '96.

Lutto

Bongusto si è spento nella notte a Roma, all'età di 84 anni. L'artista molisano aveva un legame speciale con Napoli ed in particolare con l'isola di Ischia, che rappresentava per lui un vero e proprio 'buen retiro'. Proprio sull'isola verde, Bongusto trascorreva buona parte del suo tempo, in particolare nel borgo marinaro di Sant'Angelo, dove ha trovato l'ispirazione per alcune tra le sue canzoni più belle. Tante le interpretazioni in lingua napoletana. Storica, poi, la sua amicizia con Peppino Di Capri.