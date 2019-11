Addio a Franco Ortolani: "Una splendida persona, studioso gentiluomo

Sono molti i messaggi che, in queste ore, ricordano il senatore Franco Ortolani, scomparso a 76 anni in seguito all'aggravarsi della sua malattia. "Sono addolorata, Franco era una splendida persona, aveva messo a disposizione della comunità la sua sapienza", scrive la senatrice M5S Luisa Angrisani. "Era in prima linea su tutti i problemi ambientali e in Senato era un punto di riferimento. Ora resta un vuoto incolmabile".

Fa eco ad Angrisani Maria Domenica Castellone, senatrice: "Caro Franco, te ne sei andato così, con la gentilezza che ti ha sempre contraddistinto, senza farci capire quanto stessi male ma spronando tutti ad andare avanti. Eri un uomo d'altri tempi, un gentiluomo, un visionario. I tuoi messaggi erano trattati di geologia. Fai buon viaggio".

Il leader del Movimento Cinque Stelle Sicilia Cancelleri: "Ciao Franco, sei stato esempio di lealtà e grande lavoro. A te il Movimento deve tanto".

Non solo politici ma molti attivisti in temi ambientali ricordano in queste ore Ortolani: "Un uomo sempre attento alle problematiche del dissestro idrogeologico", "Addio professore, grande perdita per tutti noi". "Addio Franco, non avevamo condiviso alcune scelte ma oggi abbiamo perso il tuo importante contributo, le tue conoscenze e i tuoi studi che hai messo a disposizione per molte battaglie".