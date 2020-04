Morto il giornalista Rai Franco Lauro: "Amava il Napoli"

E' morto a 58 anni Franco Lauro, volto storico della Rai, conduttore per anni di "90esimo minuto". Le forze dell'ordine sono entrati nella sua casa romana trovandolo senza vita. Secondo le prime ricostruzioni Lauro sarebbe morto in seguito a un malore. Ha fatto parte per 28 anni della Rai, ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio. "Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci": così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte del giornalista.

"Ho perso un amico fraterno che come me amava il Napoli sin da piccolo. Un infarto se l'è portato via senza preavviso. Aveva 59 anni. Era un collega di grande livello. Esperto di basket e calcio. Un uomo perbene e leale che mancherà alla Rai e a chi ha avuto il piacere di conoscerlo. Il Napoli perde un tifoso straordinario. Franco amava la maglia azzurra in silenzio, visto il ruolo pubblico. Ma con grande trasporto emotivo. Addio amico, che la terra ti sia lieve". Così, a CalcioNapoli24, il giornalista Rai Ciro Venerato ricorda il collega Franco Lauro.

Il ricordo del Napoli

"La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio", si legge sul profilo Twitter del Calcio Napoli.