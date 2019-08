Addio a Francesco Durante, giornalista e scrittore

È morto a Capri all'età di 66 anni per un malore improvviso il giornalista e scrittore Francesco Durante, direttore artistico del Festival Salerno Letteratura. Durante era nato ad Anacapri il 25 settembre 1952, ma ha ha vissuto infanzia e adolescenza in Friuli laureandosi in letteratura italiana all'Università di Padova. ha iniziato la carriera nel 1974 al Messaggero Veneto, passando poi al Piccolo di Trieste e infine al Mattino di Napoli dove è stato cronista, inviato e negli ultimi tempi editorialista.

Ha insegnato in diverse università e dal 2013 è stato nominato direttore artistico al Festival Salerno Letteratura. Apprezzato traduttore dall'inglese, soprattutto delle opere di John Fante e dei primi romanzi di Bret Easton Ellis, ha curato per Mondadori due volumi della collana 'I Meridiani': 'Romanzi e racconti' di John Fante (2003) e 'Opere' di Domenico Rea (2005).

"Esprimo il profondo cordoglio per la morte improvvisa di Francesco Durante, giornalista e scrittore molto apprezzato nella nostra città, uomo di grande cultura e raffinata sensibilità. Con Francesco ci siamo più volte confrontati e ne ho sempre apprezzato il forte amore per Napoli. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo le condoglianze alla sua famiglia ed I suoi cari. È il messaggio di cordoglio del sindaco Luigi de Magistris