"Vivrai nelle nostre lotte": movimenti cittadini in lutto per la scomparsa di Francesco Amodio

E' scomparso nella notte, dopo una improvvisa malattia, Francesco Amodio, storico sindacalista Cobas e definito "grande compagno" da chi lo conosceva. "Era sempre in prima fila in cortei e manifestazioni di ogni tipo", spiega Pino De Stasio, consigliere della II municipalità. "In piazza per la Palestina, contro il precariato, per i diritti Lgbtqi, contro il razzismo". "Era un difensore dei diritti dei lavoratori, parte attiva del sindacato Cobas", si legge su Cantolibre. "Un Compagno, una persona forte, gentile e generosa. Da oggi abbiamo un maestro in meno".