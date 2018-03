Melito in lutto, morto l'ex consigliere comunale Florindo Buffardi

Melito è in lutto: si è spento Florindo Buffardi, ex consigliere comunale del Popolo della Libertà.

L’uomo ha lottato contro un brutto male da mesi, aveva 59 anni e non è riuscito a superare l’ultimo intervento chirurgico al quale era stato sottoposto, il suo cuore si è fermato in ospedale. Oggi presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie si stanno svolgendo i funerali per l’ultimo saluto,

Buffardi era apprezzato da tutti, melitese doc era conosciuto come commerciante e come politico. Molto attento alle tematiche che toccavano i suoi concittadini, ha iniziato la carriera da consigliere comunale molto presto, con la nomina per ben cinque candidature.