Tragedia in spiaggia a Coroglio: un morto ed un ferito

Mercoledì nero a Bagnoli per due tragedie avvenute in spiaggia oggi. A Coroglio un 81enne è stato trovato senza vita poco prima delle 8.00 del mattino da alcuni passanti. A nulla sono valsi i soccorsi per l'anziano, colpito probabilmente da infarto, non c'è stato nulla da fare.

Intorno alle 13.30 il secondo avvenimento tragico della giornata. Un 15enne si è ferito gravemente dopo un tuffo dalla scogliera ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli.

Ha riportato un grave trauma cervicale. La prognosi è riservata.

Ieri, sempre a Coroglio, aveva perso la vita un 73enne per un malore, dopo un bagno in mare.