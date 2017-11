Viene trovato morto in casa con una ferita alla testa: è giallo

Solo l'autopsia potrà rivelare le ragioni alla base del decesso di Angelo Malabruzzi, muratore di 47 anni originario di Torre del Greco, ma residente a Riva Trigoso, in provincia di Genova, trovato senza vita nella propria abitazione.

Il 47enne presentava al momento del ritrovamento una ferita alla testa e diversi ematomi. Sono in corso accertamenti dei carabinieri di Genova per accertare le cause della morte del muratore. Si cerca di risalire alle ultime frequentazioni dell'uomo, sul cui corpo verrà effettuata l'autopsia.