Morto il giudice Ferdinando Imposimato, il cordoglio di Luigi de Magistris

“Addio Ferdinando!”. Così il sindaco di Napoli ed ex magistrato Luigi de Magistris ha dato il suo addio, su Twitter, al giudice Ferdinando Imposimato.

Di Maddaloni, Imposimato si è spento a Roma all'età di 81 anni. In prima linea nei processi a cosa nostra, aveva un fratello (Franco Imposimato) ucciso dalla camorra nel 1983. Oltre che avvocato, giudice e politico, è stato presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.

Questo il messaggio social completo del primo cittadino partenopeo: “Da ieri la Costituzione ha 70 anni, oggi è morto il giudice Imposimato, lottava con passione per l'attuazione della Carta. Addio Ferdinando!”.

Il commento del Movimento 5 Stelle

“Da magistrato lo ricorderemo impegnato a testa alta nel contrasto alla mafia, alla camorra, al terrorismo che ha segnato l’Italia negli anni di piombo. Da uomo, lo rammenteremo percorrere, senza tregua, il paese in lungo e in largo in difesa della nostra Carta costituzionale. Un simbolo di giustizia, un emblema nella lotta in difesa dei diritti civili". Così il saluto ad Imposimato del gruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle.

"Con Ferdinando Imposimato - proseguono i pentastellati - se ne va un pezzo della nostra storia. Il suo esempio sarà per noi sprone a costruire un paese migliore e incoraggiamento nelle battaglie quotidiane contro ogni forma di corruzione”.