E' morto Aldo Palagiano, noto titolare della farmacia di piazza a Sant’Agnello. Il dottore, noto anche per il Florfestival, era molto conosciuto e amato nel paese della penisola sorrentina, anche per il suo forte impegno sociale, come scrive Positanonews.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di NapoliToday.it.