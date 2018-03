Morte Fabrizio Frizzi, il commovente messaggio di Luca Abete: "Non dimenticherò"

“Ero felice di incontrarti per la prima volta e di ricevere un premio dalle tue mani e ricambiai con una delle mie pigne in pegno. Eri un esempio di italiano gentile. Proverò a non dimenticare quello che ci hai insegnato. Ciao Fabrizio. Grazie”.

Così, su Instagram, Luca Abete ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, spentosi improvvisamente all'età di 60 anni.