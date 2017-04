Investito dal treno a Casoria, ipotesi incidente: sarebbe inciampato sui binari

Ci sono nuovi particolari sulla tragedia avvenuta stamani nei pressi della stazione di Casoria, dove un uomo ha perso la vita investito da un treno.

La vittima è un maschio intorno ai 40 anni, di colore. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo potrebbe essere inciampato sui binari per poi venire travolto da un treno dell'alta velocità.

Un'ipotesi che farebbe quindi propendere per l'incidente e non per il suicidio come pure inizialmente molti avevano pensato. A colpire l'extracomunitario – pare intorno alle 8 di stamane – un treno proveniente da Caserta e diretto verso Napoli.