Scomparso a Sant'Anastasia: è morto Eugenio Dell'Ermo

Era scomparso dall'abitazione della madre a Sant'Anastasia alle 10 di venerdì non tornando per pranzo come aveva promesso. Da quel momento non si avevano più sue notizie e purtroppo quelle arrivate negli ultimi minuti sono drammatiche. È morto il 49enne, Eugenio Dell'Ermo. A darne notizia sono stati i familiari su Facebook. Anche sul noto social network i parenti di Dell'Ermo avevano lanciato l'allarme interessando anche la redazione del programma “Chi l'ha visto?”.

Secondo i familiari avrebbe potuto prendere un treno per Napoli e non aveva con sé né il cellulare né i documenti. Le ricerche sono proseguite per tutto il week end fino al momento in cui le forze dell'ordine hanno dato la notizia tragica ai suoi familiari. Ancora ignote le cause del decesso.