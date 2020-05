Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Eugenio De Bellis

Si è spento all'età di 80 anni Eugenio de Bellis, giornalista, pilota e grande esperto di aeronautica. La sua carriera è stata caratterizzata dall'impegno per anni in Rai e per la passione per il settore aeronautico tanto da diventare il presidente del gruppo giornalisti aerospaziali “Sagittario”. È stato insignito con l'insegna d'oro con diamante della Federazione aeronautica internazionale. Nel corso dell'ultima parte della sua carriera si è impegnato in corsi di formazione per l'Ordine dei giornalisti.

La passione per il volo

Oltre all'attività giornalistica ha accumulato nella sua carriera oltre 1.200 ore di volo pilotando dieci aerei diversi. Diversi gli attestati di stima e di ricordo tra cui quello del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. “Ciao Gege’ ci mancheranno tanto i tuoi corsi di Giornalismo aerospaziale e le nostre cene sul mare Un grande abbraccio amico vero” ha scritto su Facebook.