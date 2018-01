Addio all'avvocato Esterino Mallardo, “l'ultimo Socialista”

Giugliano è in lutto per la morte dell'avvocato Esterino Mallardo. Ottantasette anni, è stato diverse volte consigliere comunale in città e tre volte consigliere regionale campano.

Nato nel 1930, si iscrisse a 24 anni al Partito Socialista, spinto da un ideale politico che non ha mai messo da parte. È stato anche vicepresidente della Regione, nonché assessore a Demanio, Patrimonio e Ragioneria.

Autore quasi di un post su Facebook al giorno, il profilo dell'avvocato era rimasto silenzioso a partire dallo scorso 17 gennaio.