Si era incamminato da Policastro a Napoli: trovato il corpo di Simon Gautier

Simon Gautier, il turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro, non ce l'ha fatta. Il ragazzo si era diretto a piedi verso Napoli lungo un sentiero, poi aveva lanciato un sos disperato. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella serata di ieri.

Il 27enne viveva a Roma e frequentava un dottorato in Storia dell'arte dopo essersi laureato alla Sorbona. Era un appassionato di escursionismo, e non era alla sua prima esperienza in una impresa simile. La procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.

L'accusa: "In Francia si sarebbe fatto meglio"

I genitori e la sorella di Simon hanno appreso la notizia nell'albergo di Policastro in cui si trovano, e sono stati raggiunti da un'equipe di psicologi messi a disposizione dall'ambasciata francese.

La loro accusa è che i soccorsi fin da subito avrebbero potuto fare di più, e che "in Francia si sarebbe fatto meglio".

Le ricerche

Nella giornata di ieri erano state trovate tracce di sangue in prossimità della spiaggia della Molara di Scario. Le ricerche – i cui presunti ritardi sono stati in realtà smentiti dalla prefettura – si sono svolte su un territorio vasto e con molte asperità, con cani molecolari, elicotteri e droni. Hanno partecipato numerosi volontari della Protezione civile e una ventina di amici dello stesso Simon.

La disperata telefonata di Simon

A dare l'allarme su quanto accaduto era stato lo stesso giovane escursionista nella mattinata del 9 agostro scorso. "Mi potete aiutare? Sono caduto, ho due gambe rotte", spiegà il ragazzo al 118, aggiungendo di non sapere dove si trovavasse. "Non ti possiamo localizzare, seo in casa, per strada, da solo?", gli domandò l'operatore del 118. "In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo". "È caduto in una scarpata o in pianura?". Simon: "No, in scarpata, mi potete aiutare?. Sono partito questa mattina da Policastro verso Napoli". 118: "Quindi da Policastro verso Napoli, ma su che strada?". Simon: "All'inizio c'era un sentiero poi l'ho perso". 118: "Ora provo con i carabinieri a localizzare il cellulare. Tenga libero il suo cellulare".

Raggiunta Policastro in treno, giovedì 8 Simon aveva dormito in tenda sulla spiaggia di Scario. Ha spento il cellulare per riaccenderlo verso le 6 del giorno successivo iniziando il suo percorso escursionistico direzione Napoli.