Enrico Matrone ha perso la vita nel proprio appartamento situato in via Melito. Sotto accusa la stufa a gas utilizzata dall'83enne per riscaldarsi.

A scoprire il cadavere le forze dell'ordine. L'uomo aveva diverse ustioni sul petto e sulle braccia, come riporta Il Mattino.

Disposta l'autopsia sul corpo di Matrone.