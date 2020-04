Morto il noto edicolante di Pianura: "Tutto il quartiere avrebbe voluto ricordarti"

"Ieri sera, dopo una lunga malattia, è deceduto "Don Enrico o giurnalaio", il conosciutissimo edicolante di via San Donato, aveva 77 anni". Inizia così il post di addio che la pagina 'Pianura e dintorni' ha voluto dedicare a Enrico Barretta, edicolante di Pianura deceduto ieri in seguito a una lunga malattia. Di seguito la lettera scritta dai quattro figli.



"Sapevamo che ci avresti lasciato,erano mesi che impotenti assistevamo alla tua lenta agonia.Pregavamo che il buon Dio mettesse fine alle tue sofferenze. Ieri sera Papà hai deciso di intraprendere il tuo cammino verso la luce eterna e hai deciso di farlo in silenzio perché forse eri stanco di sentire tanta sofferenza intorno a te. Anche noi oggi piangiamo, come tanti nel mondo, la perdita del nostro caro Papà.

Se non ci fossero queste circostanze di emergenza nazionale, sicuramente al tuo funerale ci sarebbe stata tutta Pianura a piangere la scomparsa del tanto amato e stimato don Enrico o Giurnalaio".





