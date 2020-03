Coronavirus, morto un dipendente Eav: "Era un gran lavoratore"

Grave lutto all'Eav per la morte di un dipendente, stroncato dal Coronavirus. La notizia del decesso dell'uomo è stata data dai canali ufficiali dell'azienda di trasporto pubblico regionale.

"Purtroppo il Coronavirus ha fatto una vittima anche in Eav. Stamattina era stato intubato ma non ce l’ha fatta. Si tratta di un quadro degli uffici acquisti, un gran lavoratore, una persona per bene. Già da tre settimane non veniva più in azienda. Tutta l’azienda si stringe, sconvolta, al dolore della famiglia", il ricordo dell'Ente Autonomo Volturno.

