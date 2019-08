"Addio Grande Maestro": 118 napoletano in lutto per la scomparsa del dottor De Luca

L'associazione in difesa del personale che opera a bordo delle ambulanze 'Nessuno Tocchi Ippocrate' piange la scomparsa del dottor Claudio De Luca, storico medico coordinatore della Centrale Operativa del 118 di Napoli. "Grande maestro, professionista preparato, uomo esemplare, di una gentilezza e di un garbo di altri tempi, un vero signore": così lo ricordano i suoi colleghi. "Uno dei pochi che durante una missione seguiva l'equipaggio passo dopo passo, come farebbe un padre per i suoi figli. Era confortante la sua telefonata: 'Ragazzi, tutto bene? Avete bisogno di aiuto?'. Centrale 118 e Territorio ti salutano e ti piangono. Ciao Claudio".