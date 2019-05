Lutto a Torre del Greco, muore a 103 anni Donato Tancredi

Si è spento tra l'affetto dei suoi cari poco prima dell'alba, a Leopardi, all'età di 103 anni, Donato Tancredi.

Chef di professione sulle navi da crociera, Tancredi era una vera e propria istituzione a Torre del Greco. Aveva infatti ricevuto una targa in suo onore dal comune per la sua longevità, tre anni fa. Anche Mi Manda Rai 3 lo aveva celebrato qal compimento dei 100 anni in uno speciale sui centenari.

Donato Tancredi aveva messo al mondo sette figli da un unico grande amore, Anna, con la quale aveva condiviso oltre 60 anni di matrimonio. Ancora in fasce nella prima guerra mondiale, era stato poi trasferito durante il secondo conflitto bellico nella base militare di Pola dove aveva ricoperto il ruolo di cuoco per l'esercito italiano. Finita la guerra era tornato nella natia Torre del Greco per poi imbarcarsi sulle navi della Flotta Lauro e Grimaldi, dove haveva ricoperto il ruolo di chef sulle navi da crociera.

La vita di Nonno Donato è stata avventurosa e ricca di gioie, grazie alla sua passione per il canto e per la cucina ha potuto girare il mondo non perdendo mai il buono umore, nonostante nella sua vita non siano mancati i momenti bui. Infatti, Donato non ha mai conosciuto i propri genitori, che dopo averlo messo al mondo, lo avevano consegnato all’orfanotrofio di Napoli.