Scampia in lutto: se n'è andato don Vittorio Siciliani

Don Vittorio Siciliani, storico parroco della Chiesa Resurrezione nel rione Monte Rosa di Scampia, se ne è andato oggi, domenica delle Palme. A dare la notizia della sua morte è stata, sui social, la comunità parrocchiale che scrive "il nostro caro Padre Vittorio Siciliani è tornato a Dio. Ha combattuto nella sua malattia, con la forza del suo carattere e della sua profonda fede”.

84 anni, malato da tempo, non è l'ennesima vittima del virus ma questo non rende meno dolorosa la sua morte. A piangerlo sono in tantissimi: don Vittorio infatti era un punto di riferimento per la nostra città. Impegnato da oltre 50 anni a Scampia, aveva trasformato la parrocchia della Resurrezione in un centro per attività sociali - doposcuola, sport, teatro, musica, per sottrarre i ragazzi alla strada - e assistenza alle famiglie e da sempre era stato in prima linea contro droga, malavita e ogni forma di delinquenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione infrastrutture dice "Con lui se ne va un punto di riferimento del quartiere e di tante generazioni che hanno frequentato la parrocchia e che hanno condiviso le sue battaglie per i ragazzi del quartiere. Parlerò con il Sindaco e mi prodigherò per intitolargli subito la Piazza della Libertà del Rione Monterosa".