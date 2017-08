Don Nicola De Maria, per molto tempo rettore della chiesa di San Biagio a Sant’Agnello, è morto ieri all’età di 83 anni.

Conosciuto come il prete dei clochard per l’ospitalità che spesso offriva ai senzatetto, nel 2003 decise di candidarsi per le elezioni comunali di Sant’Agnello.

I funerali si celebreranno oggi alle 17 presso la Cattedrale di Sorrento.