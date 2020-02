Secondigliano piange don Franco: se ne va lo storico parroco del quartiere

E' morto don Franco Del Vecchio, storico parroco del quartiere di Secondigliano. L'annuncio lo dà la pagina facebook 'Secondillyanum'. Del Vecchio era parroco della chiesa della Resurrezione, nel rione Monterosa. "Lo ricordiamo per il suo forte impegno pastorale e come punto di riferimento per numerose famiglie del quartiere", si legge. Tantissimi i commenti di residenti nel quartiere affranti per la morte di don Franco.

"Una grave perdita per il nostro quartiere"; scrivono in molti. "I tuoi insegnamenti rimarranno nei nostri cuori", e ancora: "Hai rimesso in moto la nostra comunità", "Un grande sacerdote dalla bontà immensa", "So che soffriva in umiltà e silenzio".

I funerali si terranno domani, martedì, alle 16:30 nella Chiesa della Resurrezione.