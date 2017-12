Morto monsignor Antonio Riboldi: fu in prima linea per i terremotati e contro la camorra

Si è spento all'alba di oggi a Stresa, in Piemonte, monsignor Antonio Riboldi. Aveva 94 anni. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nelle ultime ore.

A dare l'annuncio della sua fine è stata la curia di Acerra, dove don Riboldi era stato vescovo dal 1978 al 2000.

L'uomo di chiesa, appartenente ai rosminiani, si fece voce dei terremotati del Belice, in Sicilia. Fu sempre in prima linea nella lotta alla camorra. Per tutti era "don Antonio".