Terra dei fuochi, addio a Domenico: il 23enne lascia moglie ed un figlio piccolo

Lutto ad Afragola per la prematura morte di Domenico Palmitano, 23 anni. Ad ucciderlo è stato un terribile male, col quale il giovane ha lottato coraggiosamente.

Domenico lascia una moglie ed un figlio piccolo. Molto conosciuto in città, sono tantissimi ad avergli lasciato sul profilo Facebook saluti commossi e messaggi di cordoglio. "Adesso sei l'angelo più bello del paradiso, riposa in pace", ha scritto qualcuno. E ancora: "Mi dispiace tantissimo. Prega per la tua famiglia".

Una morte assurda, probabilmente l'ennesima dovuta ai veleni della Terra dei Fuochi. A darne notizia è Internapoli.