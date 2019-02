Addio a Mimmo Giorgiano, si è spento l'ex sindaco di San Giorgio

Si è spento Domenico Giorgiano, ex sindaco di San Giorgio a Cremano. Medico molto stimato, era ritenuto un uomo onesto e di cuore.

Stava male da tempo.

"Gli ho voluto un gran bene – è il commento di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi – Ero stato a trovarlo pochi giorni fa in ospedale e sapevo che stava male, ma la notizia della sua scomparsa lo stesso mi ha lasciato senza parole".

Era amico di Massimo Troisi che, ha aggiunto Borrelli, "ha raggiunto nel paradiso dei grandi uomini".

Il commento di Giorgio Zinno

La morte di Giorgiano ha profondamente toccato anche il suo successore alla carica di primo cittadino, Giorgio Zinno. "Ciao Mimmo, sei stato per me un Sindaco, un amico e un padre - ha scritto su Facebook il sindaco in carica - Hai amato la tua città e hai dato tutto te stesso per migliorarla, ma prima che un amministratore sei stato e sarai per sempre nei nostri ricordi, una persona perbene che amava il prossimo senza calcoli. Mimmo mi mancherai tu, i tuoi consigli, le nostre chiacchierate e i birilli. Ti vorrò per sempre bene".