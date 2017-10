Addio a Dino De Matteo, punto di riferimento per gli appassionati di fumetti in città

Si è spento improvvisamente, nella notte tra martedì e mercoledì. Dino De Matteo se n'è andato prematuramente, lasciando nello sconforto le tantissime persone che lo conoscevano.

Fin dagli anni '90 aveva dato un'importante impronta alla scena degli appassionati di fumetto cittadini grazie al suo Infinity Shop in via Cisterna dell'Olio. In quel negozio, che aveva in società con Claudio Curcio - il patron del Comicon - sarebbe nata l'idea embrionale di un salone cittadino del fumetto.

L'Infinity Shop non fu solo un punto di riferimento per appassionati. Inaugurò anche l'inedita tendenza di attrarre vere e proprie star del settore come Terry Moore, Charles Vess, Claudio Castellini e tanti altri. Fu poi il momento del trasferimento sotto il franchise Alastor, con la collaborazione per anni con Raffaele De Fazio, curatore dei volumi di Comicon Edizioni.

La notizia della sua morte ha colpito l'intera comunità nazionale di appassionati di fumetti. De Matteo è ricordato da tutti come gentile, simpatico, sempre disponibile, e dalle opinioni e consigli mai banali.